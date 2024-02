Először beszélt Krausz Gáborral való szerelméről Mikes Anna

Nem csak a Dancing with the Starst, de egymás szerelmét is megnyerték.

A Dancing with the Stars negyedik évadában a nézők szinte egy emberként szurkoltak az akkor még válófélben lévő Krausz Gábor és táncos párja, Mikes Anna szerelmének. Eleinte csak sejteni lehetett, hogy lassan bontakozik közöttük valami, de egyikük sem beszélt kapcsolatukról. A táncosnő most a TV2 Tényeknek mesélt arról, hogy már kimondható: egy párt alkotnak. Már nem titok, hogy együtt vagyunk Gáborral... és nagyon boldogok vagyunk