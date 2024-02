Jennifer Aniston: Ha valaki követ téged a boltba, hogy megnézze, milyen vécépapírt veszel, rájössz: az életed megváltozott

Vakrandin hozták össze a világsztár férjével

Már a kilencvenes évek közepén megismerkedett Brad Pitt-tel egy szakmai összejövetelen, de ekkoriban még mindketten mással éltek párkapcsolatban. Amikor viszont egyszerre lettek szinglik, az ügynökeik összehozták őket egy vakrandira, ami Hollywood leghíresebb álompárját és egy ötéves házasságot eredményezett. Aniston második férje is hollywoodi sztár volt: Justin Theroux-val 2011 és 2017 között alkottak párt, benne egy hároméves friggyel.

Forrás: SCOTT NELSON / AFP



Rekordot döntött a közösségi médiában

A többi sztárhoz képest jóval később, csak 2019-ben jelent meg az Instagramon, a frissen létrehozott fiókját pedig egy csoportképpel indította, amin a Jóbarátok többi sztárjával pózolt. Mindössze egyetlen napon belül több mint 7 millió követője lett, a jelentkezések nagy száma miatt a „követés” gomb is kifagyott az oldalán.



Elfelejtette Rosst

Épp a napokban jött ki egy új reklámfilm, amiben a Jóbarátok után ismét együtt szerepel David Schwimmerrel. A jelenetben Aniston nem ismeri fel az egykori Rosst, aki próbálja őt emlékeztetni a közös évekre.





Folytatódik a sikersorozata

Az előző évben a Netflix-vígjáték Gyagyás gyilkosság 2.-ben láthatták őt a nézők, valamint a The Morning Show című sorozatban, amivel lassan megközelíti a Jóbarátokban elért tévés sikereit. Annál is inkább, mert a sorozat tovább folytatódik, már készül a következő évada is.