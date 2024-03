20 éve mutatták be a Tróját: 20 dolog, amit biztosan nem tudtál a filmről

1. A Trója és a Trónok harca ugyanattól az embertől ered! A forgatókönyvíró David Benioff egyik kedvenc irodalmi műve Homérosz Iliásza, amit gyerekkorában az édesanyja is sokszor felolvasott neki. A 2000-es évek elején ő maga kereste meg a Warner stúdiót az ötlettel, hogy filmet készíthetnének az eposzból. A Trója így Benioff forgatókönyvéből valósult meg, miként később a Trónok harca tévésorozat is, amit Benioff a társalkotó D. B. Weissel le is vezényelt az írói feladatokon kívül.

2. A Trójában négy olyan színész is szerepel, akik később a Trónok harcában is felbukkantak. A legismertebb közülük Sean Bean, míg James Cosmo, Julian Glover és Mark Lewis kisebb szerepet kapott mindkét produkcióban.