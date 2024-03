35 éves lett Lily Collins, akit az új Audrey Hepburnnek tartanak

Megküzdött az anorexiával

Tinédzserként nehéz időszakon ment át a mentális és táplálkozási zavarai miatt, erről az Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me című önéletrajzi könyvében vallott. A To the Bone című 2017-es filmjében részben a saját tapasztalatai nyomán játszotta el egy anorexiás lány történetét.