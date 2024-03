A magyar filmvilág nagyjai - Híres filmesek, akik a nemzetközi filmipart is meghódították

Szabó István a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Oscar- és Kossuth-díjas magyar filmrendező, érdemes és kiváló művész, a magyar filmtörténelem egyik legelismertebb rendezője és forgatókönyvírója. 1938. február 18-án született Budapesten, majd a Budapesti Színművészeti Főiskolán tanult rendezést. Az 1960-as években kezdte meg rendezői pályafutását, első filmje, az Álmodozások kora, 1965-ben készült, mellyel már felkeltette a nemzetközi filmvilág érdeklődését. A filmjei az emberi kapcsolatok mélységeit és a történelmi események hatását vizsgálják. Híres filmjei között szerepel a Mephisto, a Szerelem vagy Az ajtó című alkotása. A neves rendező számos díjat és elismerést kapott pályafutása során, beleértve három Oscar-díjra való jelölést és más rangos elismeréseket is a nemzetközi filmipartól.

Szabó István nemcsak a magyar filmkészítés, hanem a világ filmkultúrájának is jelentős alakja, aki számos művészeti és erkölcsi kérdést feszegetett filmjeiben.

Szabó István, a Csodálatos Júlia rendezése közben

Forrás: Collection ChristopheL via AFP



Makk Károly



Makk Károly a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, színész, érdemes és kiváló művész 1925. december 22-én született Berettyóújfaluban. A Színművészeti Főiskolán tanult rendezést, majd 1953-ban diplomázott. Az 1950-es évektől kezdve készített filmeket; hosszú és sikeres karriert tudhatott magáénak a magyar filmtörténelemben. Pályája során sokoldalú rendezőként mutatkozott be, készített játékfilmeket, dokumentumfilmeket és televíziós alkotásokat is. Az alkotásaiban gyakran feszegette a társadalmi és emberi kapcsolatokat, a szabadság és az egyéni sors kérdéseit.

Makk Károly több díjat is elnyert pályafutása során. "Szerelem" című filmje a többi között Cannes-ban Arany Pálmát nyert. Több hazai és nemzetközi elismerést is kapott munkásságáért, és műveiért számos kitüntetést vehetett át. A neves rendező 2017. augusztus 30-án hunyt el Budapesten.