Elke nővér A klinikából: így néz ki most a 63 éves Barbara Wussow

A klinika mindenki kedvenc sorozata volt a 80-as években, a szereplők közül pedig különösen a csinos és fiatal Elke nővér lopta be magát a nézők szívébe. Barbara Wussow március 28-án lett 63 éves, és még most is gyönyörű.

A klinika (Die Schwarzwaldklinik) című német sorozatot 1985-től egészen 1989-ig vetítették Németországban, hazánkba pedig 1988-ban jutott el, TV1 adásán követhettük nyomon Brinkmann professzorék mindennapjait. Az egész ország rajongott a sorozatért, a legnépszerűbb szereplők közé tartozott Udo, azaz Sascha Hehn és az Elkét alakító Barbara Wussow. Az Elkét alakító Barbara Wussow és Sascha Hehn, azaz Udo Brinkmann

Forrás: Getty Images

Barbara 24 éves volt, amikor kezdő színésznőként megkapta Elke nővér szerepét. Napbarnított bőrével és az akkoriban nagyon divatos, beszárított frizurájával varázsolta el a nézőket, a nők akkoriban mindent megtettek, hogy rá hasonlítsanak. Kevesen tudták róla, hogy az Elke nővér főnökét alakító Brinkmann professzor (Klausjürgen Wussow) valójában az édesapja. Klausjuergen Wussow a gyerekeivel, Barbarával és Alexanderrel

Forrás: Getty Images A színésznő magánélete nem volt olyan viharos, mint a sorozatban az Udóhoz fűződő kapcsolata. 1990-ben ment hozzá Albert Fortell színészhez, azóta is boldog házasságban élnek. Két gyermekük született: Nikolaus 1998-ban, Johanna 2005-ben látta meg a napvilágot.