100 éve született Marlon Brando – 10 érdekesség minden idők egyik legnagyobb filmcsillagáról

A középiskolából kirúgták, miután motorbiciklivel behajtott a suli folyosójára, és ez már a sokadik csínye volt. Jelentkezett az amerikai hadseregbe is, de egy korábbi focibalesete és a gyenge térde miatt nem tartották fizikailag alkalmasnak. Jobb híján költözött New Yorkba a színészi karrierjét építgető nővére után, és bár Jocelyn Brandóból is elismert hollywoodi színész lett, az öcs hamar túlszárnyalta őt.

Generációkon át határozta meg az amerikai színjátszást

A karrierjét a Broadway színpadjain kezdte, és egy ottani szerepe, A vágy villamosa filmváltozata tette aztán híressé a mozinézők számára is. Rögtön Oscarra jelölték, ahogyan a következő négy évben egyaránt, mindenki Brando-lázban égett, és mindenki rá akart hasonlítani. Nem csak ekkor, de ezek után évtizedekig: a hollywoodi színészek több generációja számára is ő számított a példaképnek, és az általa híressé tett method acting stílus (az orosz Sztanyiszlavszkij-módszer amerikai változata) azóta is az amerikai filmszínészképzés alapjának számít.