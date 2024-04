45 éves lett a filmsztár James McAvoy, aki nagyon sokat köszönhet a borotvának

Lisa Liberatival 2016 óta vannak együtt

Forrás: Adrian DENNIS / AFP

Nem tartja magát szépnek

"170 centi magas vagyok és sápadt az arcom. Félreértés ne essék, nem tartom magam csúnyának, de azért messze vagyok a Brad Pitt-féle hollywoodi férfiideáltól” – nyilatkozta erről.

Utál lovagolni

Nem a testmozgással van baja, és még csak a lovakkal kapcsolatban sincsenek ellenérzései, sőt. A lószőrre viszont rettenetesen allergiás, és ez komoly gondokat okozott például A cinkos című történelmi film forgatásán, ahol gyakran nyeregbe kellett pattannia.

Félelmetes kirándulásokban lesz része

A hazai közönség legutóbb Az Úr sötét anyagai sorozatban láthatta őt, mivel a The Book of Clarence című filmjét nem mutatták be itthon, pedig magát Poncius Pilátust játszotta benne. Ősszel érkezik a Szádra ne vedd! című horror a főszereplésével, amiben egy családi kirándulás fordul rémálomba, majd az ezt követő filmjében (Turn Up the Sun!) is egy vakáció sül el balul, csak ott épp két baráti pár részvételével.