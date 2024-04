9 érdekesség a 35 éves Lily Jamesről, aki mindig speciális módon ünnepli születésnapját

Az említett amerikai nagymama Helen Horton, aki sikeres színészi karriert mondhatott magáénak főként brit tévésorozatokban, de például ő adta az űrhajót irányítót mesterséges intelligencia hangját is A nyolcadik utas: a Halál kultikus sci-fijében. Lily James édesanyja is színésznőként tevékenykedik, az édesapja pedig zenészi és színészi karriert is magáénak mondhatott.

Gyerekkori álma vált valóra hercegnőként

Mint oly sok kislány, ő is odavolt gyerekkorában a Disney-filmekért és a Disney-hercegnőkért. Az első film, amit látott, a Hófehérke és a hét törpe volt. Így aztán annál nagyobb boldogsággal töltötte el, amikor a 2015-ös, élőszereplős Hamupipőke castingján az egyik mostohatestvér szerepére jelentkezett, de helyette a címszerepet adták neki, így igazi Disney-hercegnő válhatott belőle.