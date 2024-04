Akiknek a csillaga túl hamar hunyt ki – 7 film fiatalon elhunyt sztárokról

Janis Joplin – Janis - A Janis Joplin-sztori (2015)

Dokumentumfilm is helyet kapott a listánkon – annál is inkább, mert a Janis - A Janis Joplin-sztori nemcsak kiemelkedő színvonalú, rengeteg archív anyagot feldolgozó, a tárgya lelkének mélyére ásó alkotás, de a magyar mozik is játszották a bemutatója idején. A valaha volt egyik legnagyobb hatású bluesénekesnő az „élj gyorsan, szeress szenvedélyesen, halj meg fiatalon” elvet vallotta, és 27 évesen távozott a világról az alkohol- és drogfüggősége miatt.