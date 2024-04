Kiderült a turpisság: már sokkal régebb óta házas a világsztár, mint hittük

Anya-Taylor végre nyilvánosan is megerősítette házasságát Malcolm McRae-vel, és elárulta, hogy már két éve házasok: a legnagyobb titokban kötötték össze az életüket. A 27 éves sztár Instagramon kívánt boldog évfordulót a 29 éves színész McRae-nek a New Orleans-i esküvőjükről készült fotókkal. Tette mindezt azután, hogy hat hónappal ezelőtt Velencében is volt egy menyegzőjük és mindeddig a legtöbben azt hitték, az volt az egyetlen.

"Két évvel ezelőtt, bolondok napján titokban feleségül mentem a legjobb barátomhoz New Orleansban. Annak a napnak a varázsa örökre beleivódott lényem minden sejtjébe" - írta Anya a megosztott felvételhez.