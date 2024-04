Közfelháborodás kísérte Bridget Jonesként, övé a Golden Globe egyik legkínosabb pillanata

Egyszer férjhez ment, de az sem számít

Hivatalosan sosem volt házas, miközben egyszer férjhez ment 2005-ben a zenész Kenny Chesney-hez. Ez úgy fordulhat elő, hogy a friss házasok nagyon gyorsan meggondolták magukat, és utólag érvénytelenítették az egész jogi aktust. Jim Carrey-vel jegyben is járt, fűzte szerelmi kapcsolat Jack White-hoz és Bradley Cooperhez is, de saját bevallása szerint sosem számított nála célnak a családalapítás, ahogyan a gyerekvállalás sem.

Öt éve nem szerepelt új filmben

Az Oscar-díjas alakítása óta nem vállalt szerepet mozifilmben, és a Judyt bizony már öt éve mutatták be. Ez alatt az idő alatt a tévéképernyőkön is csak egyszer bukkant fel a The Thing About Pam tévésorozatban. Jövőbeli filmjeiről sem nagyon hallani, egyet kivéve: 2025-ben a tervek szerint érkezik majd egy újabb Bridget Jones-kaland.