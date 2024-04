Saját házassága fájdalmából merített Emma Thompson az Igazából szerelem nagyjelenetéhez

Többször szerepelt az édesanyjával a mozivásznon

Igazi brit színészcsaládból származik. Az angol édesapja, Eric Thompson a színészkedés mellett ismert tévés műsorvezető és szerkesztő is volt; az édesanyja, Phyllida Law híres skót színésznő számos hazai és hollywoodi filmszereppel; de még a húgából, Sophie Thompsonból is színésznő lett. Az édesanyjával több filmben is szerepeltek együtt, a legemlékezetesebb módon az 1997-es Téli vendégben, ahol a főszereplő anya-lánya párost alakították.