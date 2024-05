100 éve született a sanzon királya - örmény menekültgyerekből lett a század legnagyobb énekese

Népirtás elől menekültek a szülei

A Shahnour Vaghinag Aznavourian nevet kapta a 100 éve született Charles Aznavour, amikor világra jött Párizsban, 1924. május 22-én. Az örmény szülei a törökországi népirtás elől menekültek el Franciaországba. Mindketten rendelkeztek előadói vénával: az édesanyja színésznőként is fellépett fiatalkorában, az édesapja pedig éttermekben énekelve keresett pénzt.

100 éve született Charles Aznavour: csillaggal tüntették ki a hollywoodi Hírességek sétányán 2017-ben

Forrás: Northfoto

Kilencévesen hagyta abba a tanulmányait

Már kisgyerekként is csak a zene és a fellépések érdekelték, alig néhány évesen írta az első dalát. Az újságkihordásból keresett pénzét énekórákra költötte, és már kilencévesen otthagyta az iskolát, hogy a szórakoztatóiparban helyezkedjen el. Színházban és filmekben kapott kisebb szerepeket, majd a dalszerző Pierre Roche-sal megismerkedve énekes-komikus duót alakítottak, és turnézták körbe Franciaországot.

Embereket mentett a világháborúban

A második világháború alatt, Franciaország náci megszállásának idején a családja számos rászorulónak adott menedéket a párizsi lakásukban, legyenek azok zsidók, a francia ellenállás tagjai, vagy örmény menekültek. Ezekben az akciókban már aktívan részt vett az akkor kamaszkorú Aznavour is, amiért később megkapta az embermentőknek járó Raoul Wallenberg-díjat is.

Edith Piaf segítségével indult be a karrierje

A második világháború után Edith Piaf karolta fel, és vette maga mellé afféle mindenesként. Aznavour fuvarozta őt a turnéira, intézte az ügyeit, de időnként fel is lépett a koncertjei nyitó produkciójaként. Sőt, Aznavour dalokat is írt Piaf számára, majd az énekesnő bátorítására kezdett szólókarrierbe. Noha lényegében együtt éltek ebben az időszakban, szerelmi viszony sosem alakult ki közöttük.

Fürdés közben hunyt el

94 éves korában érte a halál, a fürdőkádjában találtak rá élettelenül. A boncolás azt állapította meg, hogy egy tüdőödéma okozta szívleállás miatt vesztette életét. A gyászmiséjét a párizsi örmény katedrálisban tartották, az állami dísztemetésén pedig felvonult a komplett francia elit, megadva a tiszteletet egy nemzeti kincs emlékének.

Megválasztották a 20. század legnagyobb énekesének

A hét évtizeden át tartó karrierje során több mint 1000 dalt írt, és több mint 1200 dalt énekelt lemezre, a francia mellett angolul, olaszul, spanyolul, németül, oroszul, portugálul és persze örményül is. 60 aranylemezt adott ki, és több mint 180 millió példányban keltek el az albumai. 1998-ban a CNN és a Time magazin megválasztotta őt a század legnagyobb énekesének, olyanokat megelőzve, mint Elvis Presley, Bob Dylan és Frank Sinatra.

Filmekben is jelentőset alkotott

A gyerekkori statisztamunkák után az 1946-os Félvilági szűz jelentette az első igazi filmszerepét, amiben persze énekelnie is kellett. Gyakran szerepelt úgy filmekben, hogy a színészi mellett a zeneszerzői feladatokat is elvállalta. A filmes karrierje csúcsát Francois Truffaut klasszikusa, az 1960-as Lőj a zongoristára főszerepe jelentette, de még 2002-ben is szerepelt az örmény népirtásnak emléket állító Ararátban.

Nem félt a rázós témáktól

A sanzonok könnyed műfajába ő csempészett komolyabb témákat. Egyáltalán nem csak a szórakoztatás és a szerelmi kínok/örömök megéneklése érdekelte, hanem társadalmi kérdésekkel is bátran foglalkozott a dalszövegeiben.

A harmadik felesége oldalán találta meg a boldogságot

A szebbik nem nagy rajongójaként és örök optimistaként három alkalommal vezette oltár elé a szíve választottját. Az első két házassága mindössze öt, illetve hat évig tartott, de a harmadik igazán jól sikerült: 1968-tól egészen a haláláig, több mint öt évtizeden át éltek együtt boldogságban. A három feleségétől összesen hat gyereke született, sorrendben 2, 1, 3 megoszlásban.

Nem tartotta nagyra a saját hangját

„A hiányosságaim? Nézzük csak: a hangom, az alacsonyságom, a viselkedésem, az alulképzettségem, az őszinteségem, és egyáltalán, a személyiségem hiánya.” – nyilatkozta erről ironikusan, és máskor is gyakran viccelt a testmagasságával (160 cm), és a hangjával kapcsolatban.