A rólad alkotott kép - Neked is látnod kell a filmet, amiről most mindenki beszél

A rólad alkotott kép című romkom a hónap elején került fel az Amazon Prime-ra, és azonnal a nézettségi lista élére került. Ennek oka pedig a film cselekményében rejlik. A 40 éves anyuka, Solène (Anne Hathaway) beleszeret a 24 éves popénekesbe, Hayesbe (Nicholas Galitzine), aki történetesen a lánya szerelme is. Ők ketten a Coachella fesztiválon találkoznak először, ahová Solène csak a gyerekek kedvéért megy el. Amikor véletlenül találkozik az August Moon nevű zenekar énekesével, azonnal fellángol a tűz kettejük között. Hayes később megpróbálja felvenni a nővel a kapcsolatot, de az nem biztos benne, hogy bele kellene bonyolódnia egy nála 16 évvel fiatalabb férfiba. Ráadásul rengeteg — jó, vagy kevésbé jó — tanácsot kap a barátaitól, a lányától, és a sajtó is kikezdi őket.

A romantikus dráma Robinne Lee The Idea Of You című regényén alapul, amely hamar bestsellerré vált, és nagy port kavart. A férfi főszereplőt a szívtipró énekes Harry Styles ihlette.

A rólad alkotott kép üzenete nagyon fontos

A könyv is és a film is sokkal több, mint egy egyszerű fanfiction történet. A film férfi és nő közötti korkülönbségről szól, valamint arról, hogy a nők hogyan fedezhetik fel újra önmagukat és a szexualitásukat 40 évesen. Leszámol azzal a klisével, hogy a negyvenes nők öregek vagy kevésbé vonzóak, mint egy 20-as éveiben járó lány — ezért is kapta Anne Hathaway a szerepet, ő is a középkorú, ám vonzó, kívánatos, természetes szépség.