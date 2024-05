A 64 éves András herceg 20 000 fontot (körülbelül 9 millió forintot) költött 30 szobás windsori rezidenciájának, a Royal Lodge külső festésére. A királyi családhoz közel álló források az angol sajtónak azt állították, a herceg annak ellenére eltökélt a rezidenciájának fenntartása mellett, hogy egy vasa sincs. A személyzet is értetlenül áll a felújítási munkálatok láttán.

András herceg annak ellenére szórja a pénzt, hogy nincs jövedelme

Forrás: AFP

András herceg nem akar kiköltözni

A Royal Lodge-ra - amely a Windsor Great Parkban található - már eddig is milliókat költött, ráadásul évente több ezer fontot igényel a folyamatos karbantartása. Az épület az elkövetkező években is jelentős anyagi terhet ró Erzsébet királynő kedvenc gyermekére, ugyanis 2003-ban 75 évre szóló bérleti szerződést írta alá. András ragaszkodik a Royal Lodge-hoz, ugyanis itt élt egykori feleségével, Sarah Fergusonnal és két lányával. A bérleti szerződés kötelezi is arra a herceget, hogy rendben tartsa az épületet, cserébe csekély lakbért fizet, mindössze 250 fontot.

András tavaly is elköltött egy nagyobb összeget a házra, több mint 200 ezer fontot fizetett a tető javításáért. A herceget azonban lehetetlen kirobbantani innen, az informátorok szerint András biztos benne, hogy valahonnan majd előteremti a szükséges pénzt a felújítás következő szakaszaira.

„Az épület státuszszimbólum számára, az utolsó dolog, ami a királyi hatalmához köti, és megmaradt neki. Csak akkor költözik ki innen, ha koporsóban viszik" — mondta egy bennfentes.

III. Károly királyt is aggasztja a rezidencia állapota. Azt mondta Andrásnak, hogy a felújításokat neki kell irányítania és fizetnie, különben el kell hagynia a házat.