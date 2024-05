Bankrablásért tartóztatták le a világsztárt

Háborús hős után kapta a nevét

Leonard Albert Kravitz néven született 1964. május 26-án New Yorkban. A keresztnevét a nagybátyja után kapta, aki a koreai háborúban halt hősi halált, miközben egyedül feltartóztatta a kínai kommunista hadsereg egységeit, és így megmentette a bajtársai életét.

Kelet-Európához is kötik a gyökerei

A színésznő édesanyja afroamerikai és bahamai származású, a tévés producer édesapja ősei a mai Oroszország és Ukrajna területéről kivándorolt zsidók voltak. A szülei foglalkozása révén hamar belecsöppent a showbusiness és a zene világába és a legkülönfélébb műfajokkal találkozott: gyerekként egyik nap operába vitték, másik nap James Brown-koncertre.

A világ egyik leghíresebb gimijébe járt

A Beverly Hills High Schoolban töltötte a középiskolás éveit, ahova rajta kívül olyan hírességek jártak, mint Angelina Jolie, David Schwimmer, Gina Gershon, Rob Reiner, Albert Brooks, vagy Crispin Glover. Nicolas Cage és Slash pedig az osztálytársa is volt, utóbbival később az Always on the Run című dalában együtt is zenéltek.

A felesége révén lett híres

A nyolcvanas évek második felében ismerkedett össze Lisa Bonet-val, aki akkor már ismert tévésorozatsztárnak számított. Kravitz ekkoriban még Romeo Blue művésznéven próbált befutni, így a magazinok címlapjára először a párja miatt került. Kravitz első albumairól jó néhány dal született Bonet ihletésére, sőt a Let Love Rule című bemutatkozó lemezén társszerzőként is közreműködött. A legendás házasságuk végül mindössze 6 évig tartott. Kravitz később olyan hírességekkel kezdett szerelmi viszonyt, mint Vanessa Paradis, Adriana Lima és Nicole Kidman, utóbbi kettővel még jegyben is jártak.

A lánya hollywoodi sztár lett

Lisa Bonet 1988-ban félmeztelenül pózolt a neves Rolling Stone magazin címlapján, ekkor már 2 hónapos terhesen a Lenny Kravitz-cel közös gyermekükkel. A megszületett kislány a Zoë Kravitz nevet kapta, és azóta hollywoodi sztárszínésznő lett belőle is (Batman, Hatalmas kis hazugságok). 2018-ban Zoë Kravitz újraalkotta az édesanyja egykori címlapfotóját, félmeztelenül pózolva a Rolling Stone elején.