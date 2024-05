David Beckham félmeztelen fotójáért rajonganak a nők

Victoria Beckham szeret osztozkodni, legalábbis férje felsőtestének látványát nem irigyli nőtársaitól: Instagram-oldalán mutatta meg, hogyan fest a 49 éves David Beckham póló nélkül. A rajongók természetesen nagyon örülnek az újabb felvételnek.

Nagy sikert aratott David beckham fotója

Forrás: Victoria Beckham

Köszönöm, Victoria - David Beckham felsőtestéért hálálkodnak a rajongók

A megosztott fotót természetesen elárasztották a Davidet dícsérő hozzászólások, ám Victoriának - aki nemrég töltötte be 50. életévét - sem felejtenek el köszönetet mondani azért, hogy ilyen nagylelkűen mutogatja férjét. "Köszönöm, Victoria" - írta az egyik rajongó, míg más azt jegyezte meg, hogy David Beckhamnek jól áll a kor. "Úgy öregszik, mint a jó bor" - írták. Nem ez az első eset, hogy az egykori focista felsőteste nagy érdeklődést vált ki, nem is olyan régen láthattuk kockás hasát, ráadásul ahhoz a fotóhoz is volt köze Victoriának. A sok dicséret mellett persze negatív kritika is érkezik, hiszen vannak, akiknek semmi nem elég jó... "Nem tetszik a fekete haj és a szakáll. Öregíti" - írta egy kommentelő.