Demi Lovato smink nélkül: vőlegényével vakációzott az énekesnő

A 31 éves énekesnő szemmel láthatóan élete egyik legjobb időszakát éli, csak úgy ragyog. A napokban a közösségi oldalán osztott meg fotókat hawaii nyaralásáról. Demi Lovato a fotókon smink nélkül, fürdőruhában pózol, vőlegénye, Jordan "Jutes" Lutes oldalán alig lehet letörölni a mosolyt az arcáról.

Demi Lovato és vőlegénye fülig szerelmesek

Forrás: WALTER / BESTIMAGE

Demi Lovato smink nélkül

Az énekesnőt a legtöbbször talpig sminkben láthatják a rajongói a nyilvánosság előtt vagy a közösségi médiában, ám legújabb fotóin smink és retus nélkül gyönyörködhetünk Demi Lovato természetes vonásaiban. Lovato több fotót is megosztott a hawaii vakációról, hol egy fekete egyrészes fürdőruhában pózol a kamerának, hol pedig vőlegényével, Jordan Lutes oldalán mosolyog. A pár a képeket elnézne nem kettesben, hanem barátaik kíséretében utaztak a trópusi szigetre - szúrta ki a People magazin.

Kis híján belehalt az alkohol- és drogtúladagolásba

Demi Lovato számos rehabilitáción vett részt és mindig is nyíltan beszélt az alkohollal, a drogokkal való küzdelméről és a mentális problémáiról. Lovato már nagyon fiatalon sikeres lett, ám alig volt 18 éves, amikor már elvonóklinikára jelentkezett drogproblémái miatt, később pedig étkezési rendellensége miatt került a kórházba. A most 31 éves Lovato ma már 12 éve teljesen tiszta, küzdelméről egy saját dokumentumfilmet is készített, amelyben arról beszélt, a démonjaival csak úgy tudott megküzdeni, amikor elfogadta azok létezését.