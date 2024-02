Kis híján belehalt az alkohol- és drogtúladagolásba a világsztár

Robert Downey Jr. a nyilvánosság előtt számolt be arról, hogy megszabadult a függőségeitől.

Forrás: NORTHFOTO/FULLSHOT

A Marvel-filmek sztárja már gyerekként drogozott, és karrierje kezdetén is súlyos függőségi problémái voltak. A 90-es évek végén és a 2000-es évek elején a törvényel is meggyűlt a baja, letartóztatták az alkohollal, kokainnal és heroinnal való visszaélés miatt. Előbb egy kaliforniai börtönbe, majd egy rehabilitációs intézménybe került. 2002-ben a nyilvánosság előtt számolt be arról, hogy megszabadult a függőségeitől és karrierje újra szárnyalni kezdett: a Marvel Vasembere újra a legnépszerűbb sztárok sorába emelte.

Demi Lovato