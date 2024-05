Harry és Meghan anyagi gondokkal küzdhet: bajban van a hercegi pár

Harry és Meghan jótékonysági szervezetét, az Archewell Foundationt egy jogi értesítés szerint "szabálysértőnek" minősítették, mert nem nyújtott be éves jelentést, és nem fizették be az esedékes regisztrációs díjakat - értesül az amerikai sajtó. Elrendelték, hogy nem gyűjthetnek vagy költhetnek pénzt.

Harry és Meghan az elmúlt napokat Nigériában töltötték.

Forrás: Getty Images

Harry és Meghan elmaradtak a befizetésekkel

A királyi duó nem fizette be jótékonysági alapítványuk, az Archewell hivatalos regisztrációs díját - derül ki a kaliforniai főügyész, Rob Bonta hivatalos leveléből. A dokumentum szerint az Archewell a jótékonysági- és adománygyűjtő szervezetek nyilvántartásában "mulasztóként" szerepel, mivel nem nyújtotta be az éves jelentését, és nem fizette meg a regisztrációs díjakat. A mulasztás miatt a szervezetet szankciókkal sújthatják, és a nyilvántartó felfüggesztheti vagy visszavonhatja a működési engedélyét.

Az Archewellnek most be kell adnia a jelentéseit, és igazolnia kell, miért késnek a befizetései, valamint különböző pótlékokat is rájuk vertek. Sajtóértesülések szerint az alapítvány haladékot kért. Azt mondták, hogy egy csekk, amit a beadvánnyal együtt küldtek az ügyészségnek, valószínűleg nem érkezett meg.

Harry és Meghan azt követően hozták létre a fiukról elnevezett Archwell alapítványt, hogy 2020 márciusában az Egyesült Államokba költöztek, és "felmondtak" a királyi családnál.

A házaspár az elmúlt napokat egyébként kiváló hangulatban Nigériában töltötte, ahova az Invictus Games keretein belül utaztak el. Meghan Markle szülőföldjének nevezte az országot, miután egy DNS-teszt megállapította, hogy 43 százalékban nigériai.