Hogyan navigáljunk a jelenlegi magyarországi toborzási környezetben?-toborzóknak és jelölteknek

A toborzás dinamikája jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt években, amelyet a technológiai fejlődés, a gazdasági nehézségek, a változó jelölti és piaci igények egyaránt alakítottak.

Sudtawee Thepsuponkul, Shutterstock.com

Sok más országhoz hasonlóan Magyarországon is megfigyelhető a digitális munkaerő-felvételi folyamatok irányába történő elmozdulás. Az online platformokon megjelenő álláshirdetésektől kezdve a virtuális interjúkon át az értékelésekig a technológia kulcsfontosságú szerepet játszik a toborzási munkafolyamatok racionalizálásában és a jelentkezők szélesebb körének elérésében.

A No Fluff Jobs állásportál 2014-es megalapítása óta tevékenysége céljának tekinti, hogy megváltoztassa a toborzási folyamatok színvonalát és segítse a vállalatokat abban, hogy elindulhassanak a transzparencia útján. Célja továbbá, hogy hozzájáruljon mind a jelöltek, mind a toborzók idejének tiszteletben tartásához azáltal, hogy a jelentkezőnek az igényeikre szabott álláshirdetéseket kínál, a toborzókat pedig összeköti a potenciális jelöltekkel elsősorban az IT iparágban, kibővítve a marketing, értékesítési, pénzügyi, HR és egyéb területeivel is a lengyel, cseh, szlovák, ukrán és magyar piacon.

A transzparens toborzás hosszú távon jó befektetés a vállalatok számára, mivel pozitív képet alakít ki róluk a jelentkezők szemében. Másrészt a jelöltek dolgát is megkönnyíti, hiszen a feltüntetett bérsávból egyértelműen el tudják dönteni, hogy a felkínált összeg megfelel-e az elvárásaiknak vagy sem. Ezzel rengeteg időt és energiát spórolnak meg az interjúk során. A No Fluff Jobs oldalán ezért naprakész és részletes álláshirdetések kerülnek közzétételre, amelyekben vagy láthatóak a bérsávok, vagy pedig lehetősége van arra a jelöltnek, hogy ellenőrizze, az adott álláslehetőség megfelelnek-e a saját fizetési elvárásainak. Ez biztosítja, hogy a jelöltek mindig teljes körű információkkal rendelkezzenek ahhoz, hogy tudatosan jelentkezhessenek a kiválasztott állásokra.

A "Jelöltek tapasztalata az IT területén 2023-ban" címmel publikált No Fluff Jobs riport megállapításai rávilágítanak a felvételi folyamat egy kulcsfontosságú aspektusára: a fizetés átláthatóságára. Az IT-szakmában dolgozó jelöltek 60,3%-a hangsúlyozta a fizetésekkel kapcsolatos egyértelmű tájékoztatás fontosságát, és elsöprő, 89%-uk tapasztalta ennek az átláthatóságnak a hiányát az álláskeresés során. Ez azt mutatja, hogy a vállalatok részéről még van hova fejlődni.