Meghan Markle egykori mentora kitálalt a hercegnéről: így viselkedett a kulisszák mögött

Harry herceg előtt Meghan Markle a színészkedéssel szeretett volna befutni, és ezért mindent meg is tett. Habár a Briliáns elmék remek sorozat volt, az igazi hírnevét mégis annak köszönheti, hogy beházasodott a királyi családba - majd Harryvel együtt gyorsan ki is léptek. Azóta népszerűségük meredeken csökken, főleg azért, mert előszeretettel teregették ki a családi szennyest. Most azonban nem ők beszélnek másokról, hanem Meghan Markelről árult el titkokat az egykori mentora.

Meghan Markle a Briliáns elmékben

Meghan Markle mentora, Bonnie Hammer beszámolt arról, milyen volt valójában a Briliáns elmék sztárja a kulisszák mögött. A színésznő 2011 és 2018 között szerepelt a sorozatban, és Bonnie szerint nagyon keményen dolgozott.

"Ő volt az egyik legfiatalabb ember a műsorban, de a stáb értékes tagjává vált, mert keményen dolgozott. Keményen próbálkozott, kérdezett, és mindent meg akart csinálni"

- mondta Bonnie. "Nagyon erős volt, és elképesztően teljesített a műsorban, és mindent megjegyzett, amit mondtam. Magába szívta az összes olyan információt, amiről úgy gondolta, hogy segíthet a teljesítményében. Elismerésem neki ezért."

Az emberekben azonban mostanra egészen más kép alakult ki Meghan Markle-ről és Harryről: rivális udvart akarnak, saját roadshow-t nyomnak - a britek átlátnak rajtuk.