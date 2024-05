Meghan Markle és Harry herceg retteghet: attól tartanak, leleplezik mocskos kis titkaikat

Amióta Harry herceg és Meghan Markle kiléptek a királyi családból azzal foglalkoznak, hogy kiteregessék a szennyest. Sokak számára nem szimpatikus ez a hozzáállás, hiszen hírnevüket - és így a bevételeiket is azzal tartják fent, hogy a saját családjukat pocskondiázzák. Most azonban fordulhat a kocka, ugyanis a hírek szerint egy új dokumentumfilm van készülőben, amely Harry és Meghan életének titkait is be szeretné mutatni - kölcsönkenyér visszajár.

Aggódik Harry herceg és Meghan Markle

Forrás: Getty Image

Harry és Meghan Markle félnek, hogy véget ér törékeny boldogságuk

A dokumentumfilmet a tapasztalt királyi újságíró és német televíziós producer, Ulrike Grunewald készíti, aki csapatával Kaliforniába utazott, hogy Harry és Meghan montecitói életébe is bepillantást nyerjen. A hercegi páron pedig eluralkodott az aggodalom és a pánik.

"Nem titok, hogy mindketten színes életet éltek, mielőtt találkoztak volna egymással, és bár Harry sok mindenről beszámolt a könyvében, még mindig vannak dolgok, amiket nem tudunk Meghanról" - mondta egy bennfentes, és persze a hercegné azt szeretné, ha ez így is maradna... Meghan természetesen azelőtt is élt, hogy Harry herceg felesége lett, a hollywoodi partik világában is ismerős arc volt, és vannak olyan személyek, akik "hajlandóak beszélni".

Harry és Meghan most kétségbeesetten igyekeznek mindent a múltban hagyni, az újrakezdésre összpontosítanának, és szerintem Harry attól tart, hogy törékeny boldogságukat tönkreteheti, ha Meghan múltját kezdik vizsgálni

- árulta el a bennfentes.

Meghan múltjának egyik kulcsfontosságú részlete, amelyet feltárhatnak, az az első házasságának összeomlása lehet. 2011-ben, hét évvel azelőtt, hogy Harryvel összeházasodott a windsori kastélyban, Meghan hozzáment Trevor Engelson menedzserhez és filmproducerhez. Két évvel később elváltak "kibékíthetetlen ellentétekre" hivatkozva, válásukat 2014-ben véglegesítették.

Az első házassága nem végződött jól, és a volt férje még nem nyilatkozott, de ki tudja, a megfelelő összegért talán ő is megszólal

- tette hozzá a bennfentes.