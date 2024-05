Meghan Markle nyilvánosan sírta el magát: semmi nem jó, bármit csinál

Sussex hercegnéje márciusban jelentette be új üzleti vállalkozását, és kezdetben homályos részletekkel akarta felcsigázni az érdeklődést. Egy rejtélyes videóban, amit a sussexiek montecitói kastélyában forgattak, Meghan Markle volt látható, amint főz a konyhában, és ahogy sétál a családi házuk pazar kertjében. Nem sokkal később kiderültek a részletek is: Meghan a konyhai és háztartási cikkek mellett saját olajokat, vajakat, lekvárokat és befőtteket fog árulni, de lesznek nála illatszerek és lakberendezési tárgyak is.

Meghan Markle lekvárját több influenszer is ajánlotta

Forrás: Instagram/garcelle

A kezdeti nagy felhajtás után — Meghan két influenszer barátnője is ajánlotta oldalán az eperdzsemet — hamar lecsengett az érdeklődés a hercegné új márkája iránt, mivel nem árulta el, hogy mikor indul az American Riviera Orchard. Harry felesége most hatalmas PR-akcióra készül, hogy javítsa imázsát.

Meghan Markle nem érti, miért nem csodálják a munkásságát

Tom Quinn királyi szakértő és író úgy véli, hogy Meghan teljesen összetört márkájának gyatra fogadtatása miatta, különösen azok után a kritikák után, amelyeket a lekvár kapott.

„Meghan sírva fakadt, amikor az új lekvárját sokan gúnyolták, és azt mondták, hogy drága és semmi különleges" - magyarázta. „Mostanra eljutott arra a pontra, hogy úgy gondolja, bármit csinál, azt igazságtalanul kritizálják. A férjéhez hasonlóan ő is úgy érzi, hogy az emberek pikkelnek rá — nem érti, miért nem csodálják a munkáját."

Meghan Markle most megpróbál új követőket nyerni a márka számára, számos beszélgetős műsorban és podcastban jelenik meg, valamint interjúkat ad "speciálisan kiválasztott" újságíróknak. A 42 éves hercegné kétségbeesetten igyekszik javítani megítélésén az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is.