Ezzel a legendával imádta az intim jelenetet Meryl Streep: nem akarta, hogy véget érjen

A háromszoros Oscar- és nyolcszoros Golden Globe-díjas amerikai színésznő rengeteg ikonikus filmben nyújtott elképesztő alakítást, sok-sok legendás színésszel az oldalán, de csak egy olyan szerelmes jelenet volt eddigi pályafutása alatt, amit nem akart, hogy véget érjen. Meryl Streep elárulta, kivel élte át ezeket a pillanatokat.

Meryl Streep sosem felejti el ezt a jelenetet

Forrás: Mondadori Portfolio via Getty Im/Cannes Film Festival 2024 Photocall

Ez volt Meryl Streep kedvenc szerelmes jelenete

"Bizonyos értelemben szexjelenet, mert annyira intim” – mondta a 74 éves színésznő Cannes-ban a vásznon zajlott kedvenc szerelmes pillanatáról.

A szóban forgó film nem más, mint a Távol Afrikától, amit Robert Redforddal forgatott.

Az 1985-ös amerikai film egy elhagyott feleség, Karen történetét mutatja be, aki egykori férje farmján marad Afrikában, hogy felvirágoztassa, miközben beleszeret Denys Fintsch Hattonba, a nyughatatlan kalandorba.

Az említett jelenetben pedig az látható, ahogy Robert Redford gyengéden megmossa Meryl Streep haját, miközben egy Samuel Taylor Coleridge verset szaval.

Robert Redford és Meryl Streep a Távol Afrikától című filben

Forrás: On the set of Out of Africa/two people:CB2

Habár első hallásra nem tűnik túl erotikusnak, a színésznőben mégis mély nyomot hagyott, és azt is elmondta, hogy miért: "Annyi jelenetet láttunk már, ahol az emberek d**nak, de nem látjuk azt a szeretetteljes érintést, azt a törődést." A színésznő azt is felidézte, hogy Robert Redford eleinte nem volt profi hajmosó, de miután kapott egy kis leckét Meryl Streep fodrászától, belejött a dologba. A színésznő az ötödik felvételre már teljesen beleszeretett. "Nem akartam, hogy véget érjen az a nap" - vallotta be.