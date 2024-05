Cannes-i filmfesztivál: Meryl Streep és Heidi Klum is tündököltek - Fotók

Ahogy minden bemutató és filmfesztivál középpontjában az alkotások állnak, úgy Cannes-ban is, de természetesen a filmcsillagok, modellek és hírességek nem felejtik el, hogy ilyenkor is rájuk szegeződik minden szem. Vagyis legalább annyira szól a tündöklő ruhákról is egy ilyen esemény, mint az izgalmas premierekről, és a cannes-i filmfesztiválon eddig egyikből sem volt hiány. A fesztivál május 14-től május 26-ig tart, de már most is nagyon sokan felvonultak, ám a nagy esemény még biztosan tartogat izgalmas öltözékeket. Meryl Streep, Heidi Klum vagy éppen Naomi Campbell azonban már bemutatták, hogyan tündökölnek a vörös szőnyegen.

Íme, a 2024-es cannes-i filmfesztivál eddigi legjobb öltözékei

Naomi Campbell egy Chanel Haute Couture-t visel a "Furiosa: Történet a Mad Maxből" premierjén május 15-én.

Naomi Campbell a cannes-i filmfesztiválon

Forrás: Mondadori Portfolio via Getty

Elsa Pataky Armani Privé-t, Chris Hemsworth pedig Tom Ford összeállítást visel a "Furiosa: Történet a Mad Maxből" premierjén május 15-én.

Elsa Pataky és Chris Hemsworth

Forrás: Mondadori Portfolio via Getty Im

Heidi Klum Saiid Kobeisy Couture ruhát öltött a "A második felvonás" premierjén és a megnyitó ünnepségen május 14-én.

Heidi Klum

Forrás: Getty Images

Meryl Streep Dior Haute Couture-t visel a "A második felvonás" premierjén és a megnyitó ünnepségen május 14-én.

Meryl Streep

Forrás: Mondadori Portfolio via Getty Im

Taylor Hill Balmaint visel a "A második felvonás" premierjén és a nyitóünnepségen május 14-én.

Taylor Hill

Forrás: Getty Images

Romee Strijd Eman Alajlant visel a "A második felvonás" premierjén és megnyitón május 14-én.

Romee Strijd

Forrás: Mike Marsland/WireImage

Anya Taylor-Joy Jil Sandert visel a "Furiosa: Történet a Mad Maxből" fotózásán május 16-án.

Anya Taylor-Joy

Forrás: Doug Peters