Victoria Beckham megrázó vallomása: élő adásban alázták meg

A divatikon egy különösen megdöbbentő esetet említett, amely első gyermekének, Brooklynnak a születése után történt 1999-ben. Victoria Beckham elmesélte, hogy az első nyilvános megjelenése után egy újság címlapján találta magát, ahol nyilak mutatták, hogy mely területeken kellene fogynia. "Nem akarok panaszkodónak tűnni, de voltak időszakok, amikor nem éreztem elég magabiztosnak magam ahhoz, hogy leüljek a strandon és nézzem, ahogy a gyerekeim játszanak" – vallotta be.

Victoria Beckham büszke négygyermekes édesanya

Forrás: FilmMagic/Premiere Of "Lola" - Arrivals

Victoria Beckham évekig szorongott a történtek miatt

Ez az incidens mély nyomot hagyott benne, és évekig befolyásolta abban, hogyan érezte magát és hogyan viselkedett a nyilvánosság előtt. Mára azonban megtanulta kezelni a paparazzik figyelmét, és már nem veszi magára a kritikus megjegyzéseket.

"Most, ha a paparazzik fotót akarnak készíteni és emellé csúnya vagy sértő megjegyzést fűznek, nem érdekel, már nem foglalkozom vele"

Nem ez volt az egyetlen ilyen eset

Victoria Beckham már korábban is beszélt arról, hogy mekkora médiafigyelmet kapott szülés után. "Voltak olyan főcímek, mint a 'Porky Posh' (a porky jelentése disznó - a szerk.) vagy a 'Skeletal Posh'" (skeletal jelentése csontváz - a szerk.) – emlékezett vissza egy korábbi interjújában. Egy különösen kegyetlen tévés interjúról is beszélt, amely a "Don't Forget Your Toothbrush" című műsorban történt, ahol a műsorvezető, Chris Evans, élő adásban mérte meg David Beckham feleségének súlyát.

"Éppen akkortájt jött a világra Brooklyn és sokat fogytam utána" – mesélte a televíziós incidensről. "Ez történt az anyámmal is a terhességei után. Ez nem jelenti azt, hogy étkezési zavarom volt. Erre a műsorvezető arra kényszerített, hogy álljak a mérlegre és mérjem meg magam. El tudod képzelni, hogy ezt manapság megcsinálnák?"

- mesélte a történetét Victoria.