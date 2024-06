A Grace klinika sztárja beadta a válókeresetet: hivatalosan is vége a házasságának

A Grace klinika sztárja kedden nyújtotta be a válókeresetet, hivatalosan is fel akarja bontani a házasságát. A színésznő kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott.

A Grace klinika sztárja, Sara Ramirez beta a válókeresetet

Sara Ramirez és férje, Ryan Debolt három évvel ezelőtt jelentették be, hogy különválnak férjével, de válókeresetet csak most nyújtották be. A TMZ által megszerzett dokumentumok szerint Sara azt kérte, hogy a bíróság ne ítélhessen meg házastársi támogatást egyik félnek sem. Ennek valószínű az az oka, hogy amikor összeházasodtak, házassági szerződést kötöttek. Sara a különválás dátumának 2018 januárját adta meg, amit azért fontos megjegyezni, mert csak 2021-ben erősítették meg, hogy vége a házasságuknak.

A szakításról szóló közleményben Sara azt írta akkor: „Továbbra is szeretjük és támogatjuk egymást, de új, saját utakon járunk. Köszönjük, hogy teret adtatok a döntéseinknek és tiszteletben tartjátok a családunk magánéletét, így a saját igényeink szerint navigálhatunk ebben a folyamatban.”

Sara és Ryan 2011 júniusában jegyezték el egymást, miután több évig jártak. A következő nyáron, New Yorkban kötötték össze az életüket egy privát tengerparti ceremónia keretében.