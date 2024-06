Armie Hammer megtörte a csendet: interjút adott a kannibalizmussal vádolt színész

Armie Hammer színészt 2021-ben vádolta meg egy nő azzal, hogy 4 évig tartó kapcsolatuk alatt többször megerőszakolta és bántalmazta. Az egykori szerető olyan képeket is nyilvánosságra hozott, amikből arra lehetett következtetni, hogy Hammer kannibál. Nem sokkal később két másik nő is hasonló történettel állt elő. A színész tagadta, hogy bántotta volna ezeket a nőket, ennek ellenére karrierje derékba tört. A két évig tartó nyomozás után végül nem emeltek vádat ellene. A színész most úgy döntött, hogy a nyilvánosság elé áll, és tisztázza magát.

Armie Hammer karrierjét derékba törte a bortrány

Forrás: AFP

„Voltak olyan dolgok, amiket bizonyos emberek mondtak rólam, és amiket nagyon furcsának éreztem" - mondta Hammer a Painful Lessons podcast június 16-i epizódjában. „Azt állították, hogy kannibál vagyok. Most már képes vagyok egyfajta távolságtartással szemlélni a dolgokat, és azt mondani: ez nevetséges.

Kannibálnak neveztek, és mindenki hitt nekik. Azt mondták: 'Igen, az a fickó embereket evett!' Én meg: ‘Mi van? Miről beszéltek? Tudjátok, mit kell tenni ahhoz, hogy valaki kannibál legyen? Embereket kell enni. Hogyan lennék kannibál? Bizarr volt."

Hammer ma már hálával tekint vissza a történtekre.

„Bárhogy is volt, hálás vagyok mindenért" - mondta a Social Network sztárja a podcastban. „Mielőtt ezek a dolgok megtörténtek velem, nem éreztem jól magam. Soha nem éreztem magam elégedettnek, soha nem volt elég semmi. Soha nem voltam elégedett magammal, nem volt önbecsülésem. Soha nem tudtam, hogyan fogadjam el saját magam."

A botrány Armie Hammer karrierjének végét jelentette

Hammer a botrány miatt visszaadta a szerepet a Shotgun Wedding című filmben, melyet Jennifer Lopezzel forgatott volna. A színész a Halál a Níluson című, 2019-ben forgatott film óta nem szerepelt a vásznon.

„Minden szétesett az életemben, elveszítettem mindent” — mondta. „Elvesztettem az összes munkámat. Azt gondoltam, hogy ez a legrosszabb dolog, ami történhet velem. De ha most már távolabbról és más perspektívából nézem a dolgokat, akkor képes vagyok a dolgokra úgy tekinteni, hogy az elmúlt néhány évben minden egyes nap el tudtam vinni a gyerekeimet az iskolába, és minden egyes nap haza is vittem őket."