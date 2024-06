Billie Eilish megdöbbentő vallomása: az összes barátját elvesztette, amikor befutott

Billie Eilish őszintén mesélt életének azon időszakáról, amikor világszinten ismert lett: nagyon boldog volt, hogy a sok munka meghozta a gyümölcsét, azonban a sok jó rosszal is párosult, ugyanis a barátai egyik napról a másikra elengedték a kezét.

Billie Eilish az összes barátját elveszítette

Forrás: Getty Images for ABA/Billie Eilish "Hit Me Hard And Soft" Album

Billie Eilish barátai megszakították az énekesnővel a kapcsolatot

Az énekesnő a BBC „Miss Me?” podcastjében mesélt arról az időszakról, amikor híressé vált és a barátai elpártoltak mellőle.

Az összes barátomat elveszítettem, amikor híres lettem. Hirtelen ismertté váltam, és senkivel nem tudtam azonosulni. Elég kemény volt. Nehezen dolgoztam fel

- mondta, majd hozzátette:

Elérkeztünk a 20. szülinapomhoz és emlékszem, amikor körbenéztem, csak olyan emberek vettek körül, akiket alkalmaztam. Mind 15 évvel vagy még többel idősebbek voltak nálam.

Az énekesnő elmesélte azt is, amikor az egyik alkalmazottja felmondott, az is nagy arcul csapás volt számára.

Az egyik legrosszabb dolog volt, ami velem történt. Akkor jöttem rá, hogy ja igen, tulajdonképpen ez egy állás. Ha otthagynak engem, akkor soha többé nem találkozunk.

- mondta, majd hozzátette, hogy pontosan a fenti történetek miatt fél annyira a magánytól és attól, hogy egyszer csak egyedül marad és senki nem lesz körülötte. Szerencsére azért az elmúlt években az énekesnőnek sikerült több régi barátjával újra felvennie a kapcsolatot, így szépen lassan visszatérnek az értékes kapcsolatok az életébe.

Nagyon fiatalon lett világsztár

Még a 18. életévét sem töltötte be, amikor a legújabb James Bond-film, a Nincs idő meghalni számára a testvérével közösen szerzett betétdalt felvették; de még akkor is csak 19 volt, amikor a számot kiadták, ezzel pedig ő lett minden idők legfiatalabb előadója a Bond-széria történetében. A film premierjének világjárvány miatt való halasztása okán a dalt már korábban megismerhette a közönség, ami Nagy- Britanniában minden idők legsikeresebb Bond-dala lett, és Billie Eilish már Grammy-díjat is kapott érte.