Eva Longoria: "Nincs senki az utcában, akivel ne feküdtem volna le"

Eva Longoria a Today with Hoda and Jenna című műsorban Hoda Kotbbal beszélgetett, ahol szóba került a Született feleségek is, amelynek idén van a 20 éves évfordulója. A népszerű sorozat 2004-ben debütált az ABC-n.

Eva Longoria húsz éve vált ismertté, azóta a vörös szőnyeges események állandó résztvevője - a fotó a 2024-es cannes-i filmfesztiválon készült

Forrás: WireImage

Eva Longoria ma is bombanő

Eva Longoria elmondta, a Született feleségek megváltoztatta az egész életét. Egy csapásra híres lett és rengeteget tanult a forgatások alatt. "Húsz év eltelt, és én semmit nem öregedtem" - viccelődött Gabrielle Solis megformálója, majd hozzátette, "dehogynem... akkor még szinte gyerek voltam, egy csecsemő".

A gyönyörű színésznő sokáig kimondottan csúnyának tartotta magát, hiszen szőke hajú, kék szemű nővérei közül mindig is kilógott barna bőrével és hajával. Talán épp emiatt sokáig fel sem merült benne, hogy színészkedésre adja a fejét. Egyetemre jelentkezett, ahol kineziológiából szerzett diplomát. A fordulópontot egy szülővárosában, Texasban megrendezett szépségverseny jelentette számára, amelyet a 23 éves lány meg is nyert. Eva ezután nem sokkal Los Angelesben találta magát, ahol igazán csak harmincévesen, a Született feleségek Gabyjaként indult be színészi karrierje.

Eva Longoria 8 évig forgatta a Született feleségeket

Forrás: Getty Images

"Szinte egy évtized volt az életemből, és az első bemutatón azt se tudtam, hol vagyok. Amikor először Londonban jártam, láttam, hogy a szálloda előtt hatalmas a tömeg. Kérdeztem, ki van itt, aki annyira fontos, hogy ennyien várják. Talán Bono? A sofőr ekkor azt válaszolta: 'te'"

- idézte fel Eva, aki korábban azt nyilatkozta, ő személy szerint benne lenne a folytatásban, de úgy gondolja, a többiek nem ennyire lelkesek.