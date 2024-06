Foci-Eb: ők a leghelyesebb játékosok, akiket valaha láttál - GALÉRIA

A labdarúgás világa nemcsak a sport rajongóit, hanem a csajok tekintetét is vonzza. A foci-Eb idején a futballpályák hemzsegnek a tehetséges játékosoktól, és persze a sármos sportolóktól is, akik számos hölgy rajongó szívét megdobogtatják. Ebben a cikkben összegyűjtöttük az Eb legszexibb focistáit, akik nemcsak a gólok és a győzelmek miatt maradnak emlékezetesek, hanem kifogástalan külsejük és vonzó személyiségük miatt is.

Ők a foci Eb legszexibb focistái

Forrás: Shutterstock

Még azok is emlékeznek David Beckham extrém hajviseleteire, akik nem nézték a foci meccseket, öltözködési stílusát pedig milliók utánozták és utánozzák a mai napig is, függetlenül attól, hogy Bechkam már hosszú ideje nem lépett pályára. Gerard Piquét is millióan követik, aki a spanyol labdarúgás egyik legsármosabb tagja. A sztárfocisták élete az egyik legérdekesebb beszédtéma a mai napig, főleg bajnokságok idején. Kíváncsiak vagyunk a magánéletükre, luxus autóikra, házaikra és sokszor a világsajtót megjárt botrányaikra is. Nézzük meg, kik a legszexibb sztárfocisták, akik között természetesen helyet kapott hazánk egyik leghelyesebb sportolója is, aki az Eb nagy sztárja, Szoboszlai Dominik.