George Clooney meglepő nőügyei– Egyszerre több vasat is tartott a tűzben

Clooney-szerelmek: Krista Allen

2001 - 2006: Lisa Snowdon

Mondhatjuk, hogy George Clooney két vasat tartott egyszerre a tűzben, hiszen hol Krista Allen mellett kötött ki, hol pedig a gyönyörű modell, Lisa Snowdon mellett. A hármas viszály végül 2006-ban teljesen véget ért, az exek megelégelték a második helyet.

Clooney-szerelmek: Lisa Snowdon és George Clooney

2007 - 2008: Sarah Larson

A gyönyörű Sarah Larson egy évig lehetett George Clooney párja, még az Oscar-díjátadóra is együtt mentek el abban az évben. Románcuk azonban nem volt hosszú életű, egy év után szakítottak.

Clooney-szerelmek: Sarah Larson és George Clooney

2009 - 2011: Elisabetta Canalis

Két év együttlét után a híresség és az olasz TV-személyiség 2011 júniusában döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják. ”Nem vagyunk többé együtt„ - közölték közös nyilatkozatukban a US-magazinnak akkoriban. ”Nagyon nehéz és személyes dolog, és reméljük, mindenki tiszteletben tartja a magánéletünket.„- jelentették be.

Clooney-szerelmek: Elisabetta Canalis és George Clooney

2011 - 1013: Stacy Keibler

Stacy Keiblerrel, a Supermarket Superstar műsorvezetőjével két évig romantikáztak, mielőtt 2013-ban szakítottak. ”Stacy tudta, hogy nincsenek házassági szádékai Clooney-nak„ - tudta meg a nagyközönség egy titkos forrásból a US-magazinon keresztül.

Clooney-szerelmek: Stacy Keibler és George Clooney

2013-tól: Amal Alamuddin

Amal Alamuddin, nemzetközi jogász és emberi jogi ügyvéd végül teljesen elrabolta George Clooney szívét 2013 őszén. A komolyra fordult kapcsolat házassággal végződött, rögtön 2014 tavaszán. Két közös gyerekük, egy ikerpár is született a szerelmükből. Az elmúlt időszakban a sajnos eléggé megromlott a kapcsolatuk, az is elfordulhat, hogy ennek a frigynek is szakítás lesz a vége...

Clooney-szerelmek: Amal Alamuddin és George Clooney

2018-ban még dúlt a szerelem George Clooney és felesége, Amal között. Mi sem bizonytíja ezt jobban, mint a gyönyörű feleség szívszorító beszéde, amit egy díjátadón intézett a nagyközönség előtt férjének.