George Clooney és Amal: romokban a házasságuk, külön életet élnek

Az elmúlt néhány évben egyre nehezebbnek bizonyult betartani a fogadalmat - George Clooneynak és a feleségének is. „Mindketten hardcore munkamániások, szóval olyan, mintha a saját kis buborékukban élnének” - mondta egy forrás az In Touchnak. Hozzátette, George hamarosan egy évre New Yorkba költözik, hogy a Broadwayn szerepeljen - 4000 mérföldre a comói tó mellett álló villájuktól, ahol a család a legtöbb időt tölti. A sztárpár, akik hamarosan 10 éves házassági évfordulót ünnepel, kezd megtörni a nyomás alatt - teszi hozzá a forrás. „A nap 90 százalékában két nagyon különböző világban élnek, teljesen különböző dolgokkal vannak elfoglalva. Külön életet élnek.”

George Clooney és Amal nem tudták betartani a házassági fogadalmukat

George mindig is hangoztatta, hogy a családja az első. „Nekem nem kell színészkednem” - mondta az Oscar-díjas Clooney 2021-ben. „A feleségemmel ezt a beszélgetést akkor folytattuk le, amikor betöltöttem a 60. életévemet. Azt mondtam, mindketten szeretjük, amit csinálunk, de ügyelnünk kell arra, hogy ne foglaljuk le magunkat ész nélkül.”

Ám úgy tűnik, George volt az, aki pontosan ezt tette az utóbbi időben. Ő rendezte az Egy csónakban című filmet, régi barátjával, Brad Pitt-tel együtt forgatta a Farkasokat New Yorkban, és az év elején belefogott egy másik filmbe is Adam Sandlerrel, amit Olaszországban készítenek, mindeközben pedig producerkedik is.

„George úgy irányítja a filmkészítést - a rendezéstől és a producerkedéstől kezdve a mások projektjeiben való színészi szerepvállalásig -, mint egy hadvezér. Perfekcionista, és tökéletességet követel mindenkitől, aki vele dolgozik” - mondja a forrás, hozzátéve, hogy még többet vállalt, mióta ő és két barátja, Rande Gerber és Michael Meldman 2017-ben 1 milliárd dollárért eladták a Casamigos nevű tequila cégüket. „Szóval, nem a pénzért csinálja. Őszintén élvezi, és rendkívül gyakorlatias."

A színész felesége, Amal ugyanígy van ezzel. A 46 éves ügyvéd gyakran utazik ide-oda a munka miatt, ami kaotikussá teszi a család életét - mondja egy másik bennfentes. Amal gyakran Londonban dolgozik, vagy a hollandiai Hágában, ahol a Nemzetközi Büntetőbíróság működik. (Májusban Amal elárulta, hogy az elmúlt négy hónapban más nemzetközi jogi szakértőkkel dolgozott, hogy az Izraelben és a gázai övezetben elkövetett feltételezett háborús- és emberiesség elleni bűncselekmények bizonyítékait vizsgálják. Részletes jelentést készítettek, melynek nyomán egy sor letartóztatási parancsot adhatnak ki.)