James Belushi 1954. június 15-én Chicagóban jött világra, albán szülők gyermekeként. Az étteremtulajdonos édesapja az albániai Qytezë faluból vándorolt ki a tengerentúlra. Az édesanyja Amerikában született, de szintén albán családban. Belushi büszke az albán gyökereire, többször el is látogatott az ősei földjére, és tiszteletbeli albán állampolgárságot is kapott.

James Belushi színészkedés helyett drogot termeszt - 70 éves lett a filmcsillag

Forrás: Getty Images/2018 NHL Awards

Meg kellett küzdenie a bátyja árnyékával

A család négy gyereke közül ő a harmadik legfiatalabb, és sokáig csak a második leghíresebbnek számított. A bátyja ugyanis korszakos komikusként hamarabb befutott nála, és mindenki hozzá hasonlította, pláne John Belushi tragikus halála után. De idővel ki tudott lépni a testvére árnyékából, és manapság már jóval többen ismerik Jim, mint John Belushi nevét.

James Belushi a csajozás miatt kezdett el színészkedni

Egy középiskolai tanára figyelt a humorára és az improvizációs képességeire, így elhívta az iskola színjátszókörébe. Belushi egyetlen dolog miatt mondott igent: a drámakörben kiválóan lehetett csajozni, mivel 20 lányra jutott 6 fiú.

Egy kutya mellett futott be

A komikus karrierjében a Saturday Night Live jelentette a felfutást az 1980-as évek közepén, ezt követték a mozifilmes sikerek olyan produkciókban, mint a Vörös zsaru, a Huncutka, az utolsó akcióhős, vagy a Kutyám, Jerry Lee. Utóbbi a rendszerváltás környékén az egyik legnagyobb mozisikernek számított Magyarországon, és az állati főszereplőtárssal divatot teremtett Hollywoodban is.

A gyerekei is követik a példáját

Három alkalommal nősült meg, a harmadik házassága már 26 éve tart Jennifer Sloan oldalán, noha egyszer már bejelentették a válásukat, de végül kibékültek. Három gyereke született, közülük ketten a szórakoztatóiparban is a nyomdokaiba léptek. Jamison Belushi színésznőként, Robert Belushi pedig tévés műsorvezetőként (Get a Clue) és színészként (Így jártam anyátokkal, Bűnös Chicago) egyaránt.

Harmonikán fújja a bluest

A kedvenc hangszere a szájharmonika, amibe a híres blueszenész John Mayall játékát hallva szeretett bele. Ő maga is imád játszani rajta, mindenhova magával viszi a harmonikáját, és a filmjeiben is gyakran látható zenélés közben. Fel szokott lépni zenekarokkal is, és ezt már a saját helyein is megteheti, mivel társtulajdonos Dan Aykroyd mellett a House of Blues klubhálózatban.