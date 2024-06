Katalin hercegné megható levelet tett közzé: találgatások végére tett pontot

Büszke az ír gárdára

"Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott a tiszteletadáson és az ezredei seregszemlén. Kérem továbbítsátok bocsánatkérésmet az ezrednek, és remélem, hogy hamarosan újra személyesen képviselhetem önöket" - üzente a rákkal küzdő és kemoterápiás kezeléssorozaton részt vevő Katalin, aki Vilmos révén maga is az ír gárda tiszteletbeli ezredese. Hozzátette, nagyon büszke a gárdára, amely hónapok óta gyakorol és sok-sok órát áldoz arra, hogy a felvonulás és az öltözékük is kifogástalan legyen. "Ezredesnek lenni továbbra is megtiszteltetés, és nagyon sajnálom, hogy ezt nem mondhatom el személyesen az idei ezredesi szemlén" - olvasható Katalin levelében, amit Quis separabit latin kifejezéssel írt alá, ami azt jelenti: Ki választ el (minket)?