Katalin hercegné hatalmas döntés előtt áll: meg fogja lepni a rajongóit?

Korábbi híresztelések alapján úgy tűnt, hogy nem vesz részt a nagy hagyományra visszatekintő brit Trooping the Colour parádén Katalin hercegné június 15-én. "Senki nem akar nyomást helyezni Katalinra. Az egyetlen dolog, ami jelenleg számít, hogy ő jobban legyen" - mondta akkor egy királyi szakértő. A hercegné "valószínűleg nem fog megjelenni a nyilvánosság előtt az év hátralévő részében" - árulta el egy bennfentes.

Katalin hercegné a családjával a tavalyi parádén

Forrás: Northfoto

Katalin hercegné meglepetéssel készül?

Információk szerint Katalin hercegné állapota sokat javult az utóbbi időkben, jobban is érzi magát, ami miatt fennállhat az esélye annak, hogy mégis megjelenik a június 15-i eseményen. Bár a Kensington-palota múlt héten azt is megerősítette, hogy a walesi hercegné ki fogja hagyni a Trooping the Colour – az uralkodó éves születésnapi parádéjának – hagyományos próbáját június 8-án, ez még nem jelenti azt, hogy Katalin egyáltalán nem lesz látható a parádén. Bennfentesek szerint a kocsis felvonuláson nem fog részt venni, de arra van esély, hogy meglepetésszerűen megjelenjen a Buckingham-palota erkélyén a többi királyi családtaggal együtt, hogy megnézze a Királyi Légierő repülős bemutatóját.