Katalin hercegné így küzd a rákkal a mindennapokban - Megszólalt egy bennfentes

Mint ahogy azt a Life.hu is megírta, Katalin hercegnénél rákos megbetegedést diagnosztizáltak. A hercegné ebben az évben egyetlen hivatalos és nyilvános szereplést sem vállal, kizárólag azzal foglalkozik, hogy minél hamarabb meggyógyuljon és hogy a betegséggel való küzdelemből a gyerekek minél kevesebbet érzékeljenek.

Katalin hercegné így küzd a rákkal a mindennapokban Forrás: Getty Images

Katalin hercegné állapotáról egy bennfentes vallott

A királyi családhoz közel álló bennfentes elárulta, hogy Katalin hercegné szigorúan betartja az orvosai utasításait, minden vizsgálati időponton pontosan megjelenik és annyit pihen, amennyit csak tud. Amíg a gyerekek iskolában vannak, addig pihen, hogy mire hazaérnek tudjon velük is foglalkozni.

„Próbálja a gyerekei számára minél normálisabbá tenni az életet. Katalin pihen, amikor a gyerekek iskolában vannak, hogy a legvidámabb változata lehessen önmagának, amikor György, Sarolta és Lajos otthon vannak.” - magyarázta az informátor, írta meg a nypost.com.

A bennfentes arról is beszámolt, hogy bár a hercegnői címmel kötelezettségek járnak, Katalin hercegnét nem érdekli, ki mit gondol arról, hogy teljesen visszavonult a gyógyulásáig. Nagy valószínűséggel ebben az évben már nem is vállal semmilyen szereplést, amivel Vilmos is egyetért. A herceg az informátor szerint mindenben támogatja feleségét, és a hercegi pár közelebb áll egymáshoz, mint valaha.

Katalin hercegné videófelvételen jelentette be betegségét.