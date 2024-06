Katie Holmes és Tom Cruise válása: szigorú szabályokat hoztak Suri érdekében

Katie Holmes és Tom Cruise 2006 novemberében kötött házasságot az olaszországi Odescalchi kastélyban, Róma közelében. Az együtt töltött hat év alatt egy gyermekük születet, Suri, aki ötéves volt, amikor a szülei elváltak. A válás a rajongók mellett magát a színészt is sokkolta, akkor így nyilatkozott: "Az élet egy tragikomédia. Kell egy kis humorérzék."

Katie Holmes és Tom Cruise válása: szigorú szabályokat hozta lányuk érdekében

Forrás: Getty Images

Katie Holmes és Tom Cruise szigorú válási szabályai

Katie Holmes szándékosan New Yorkban adta be a válókeresetet, ahol a családjogi bírák ritkán ítélik meg a közös felügyeleti jogot vitázó szülők esetében, hogy elkerüljék a további konfliktusokat. Katie teljes felügyeleti jogot kapott, és Tom beleegyezett több pénzügyi kötelezettségbe, beleértve havi 400 000 dollár fizetését Suri 18. születésnapjáig. Tom emellett vállalta a "orvosi, fogászati, biztosítási, oktatási, főiskolai és egyéb szabadidős költségek" fedezését is.

A pénzügyeken kívül a pár vallási kérdésekben is meghúzta a határokat.

Tom meggyőződéses szcientológus, és amikor 2001-ben elvált első feleségétől, Nicole Kidmantől, két örökbefogadott gyermekük, Isabella és Connor szcientológusok maradtak, ami miatt eltávolodtak anyjuktól. Katie, aki katolikus neveltetésű volt, attól tartott, hogy ez megismétlődhet Surival, ezért kérte a teljes felügyeleti jogot. Ez lehetővé tette számára, hogy eltávolítsa lányát a szcientológia befolyása alól, és inkább a New York-i LaGuardia Középiskolába járatta, majd Suri a Carnegie Mellon Egyetemre tervez tovább tanulni. Információk szerint Katie és Tom válási megállapodása korlátozásokat is tartalmazott arra vonatkozóan, hogy mit mondhatnak Surinak a vallásról. A kislány állítólag nem lehetett kitéve semmilyen szcientológia vonatkozású dolognak.

Tom Cruise közel egy évtizede nem látta lányát

Amíg szülei együtt életek, Surit a legelkényeztetettebb sztárcsemetének tartották, aki 2 évesen már a Vanity Fair cínlapján pózolt.

A kislány szülei Los Angeles-i kastélyának egy egész szárnyát birtokolta, amelyet a legmodernebb zenei rendszer és házimozival szereltek fel és saját szakácsa is volt,

aki mindig a rendelkezésére állt. A színésző akkor titoktartási szerződést írt alá, amiben az állt, hogy nem beszél sem a válásukról, sem a Szcientológiai Egyházban töltött éveiről, ám most úgy tudni, Suri - aki április 18-án 18 éves lett - megteszi, ugyanis tulajdonképpen alig van olyan közös emlék, ami Tomhoz kötné, ráadásul egész életét végigkísérte az édesapja fájdalmas hiánya és a csalódottság. 2023-ban már arról beszéltek, Cruise évek óta nem látta a lányát - aki egyébként nagyon hasonlít az édesanyjára - és az is felmerült, hogy ennek az lehet az oka, hogy a Szcientológiai Egyház szabályai szerint a tagoknak tilos nem hívőkkel kapcsolatba lépni, ám, hogy ez igaz-e vagy sem, nem tudni.