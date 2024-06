A Megasztár egy ikonikus magyar tehetségkutató műsor, amely 2003-ban indult útjára és a hét korábbi évada után 2024-ben, -hosszú kihagyás után- érkezik a nyolcadik évada is! A műsor célja, hogy felfedezze Magyarország legtehetségesebb énekeseit, akik a zsűri és a közönség előtt versenyeznek a győzelemért. Számos híres előadó, mint Rúzsa Magdi, vagy Caramel is itt kezdte karrierjét, és vált országosan ismertté. A Megasztár nemcsak új tehetségeket adott a világnak, hanem felejthetetlen pillanatokat is a nézőknek.

Vajon kik lesznek A Megasztár új évadának csillagai?

Forrás: Shutterstock/Oleksandr Nagaiets

Lehullt a lepel, ők lesznek a 2024-es Megasztár zsűritagjai

A zenei tehetségkutatók közül a Megasztár című műsor az elsők között volt, amely hétről hétre nézők millióit ültette le a tévé képernyői elé, hogy szurkoljanak kedvenc énekesüknek. Hosszú szünet után tér vissza a műsor, amelynek új zsűritagjai igazi nagyágyúk: Rúzsa Magdi, Marics Peti, Marsalkó Dávid, Molnár Ferenc Caramel és Papp Szabolcs bíráskodnak majd az ezúttal szerencsét próbáló énekesek felett és a közönséggel karöltve választja majd ki az idei év hangját.