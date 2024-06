Plasztikszörnyek lettek ezek a sztárok, de letagadták, hogy szike érintette őket - VIDEÓ

A plasztikai műtétek szinte már a szerves élet része, főként Hollywoodban. A világsztárok sorra vállalják be az orr, a mell, vagy az arccsontozatmenti kisebbítéseket/nagyobbításokat. Van, aki bátran bevallja az igazat, mások azonban titkolóznak még akkor is, amikor egyértelműek a változások, és plasztikszönyek lettek. Hazugság? Miért? Kik ők? Most lehull a lepel, lássuk!

Van, akinek jól sikerül, mások plasztikszörnyek lettek

Bella Hadid

Bella Hadid mindössze 14 éves volt, amikor megműttette az orrát. Sokáig tagadta a műtéti beavatkozást, majd egyszer csak kibukott belőle az igazság. Elmondása szerint azóta már megbánta a változtatást, pedig belőle nem vált plasztikszörny.

Lady Gaga

Lady Gaga sokáig büszkén vallotta, hogy semmilyen plasztikai műtéten nem esett át soha életében. Mindezt egészen az Applause című videoklipjének megjelenéséig, a forgatás után ugyanis szó szerint rászokott az arcfelvarrásra. Azóta szerencsére ez már a múlté, egy időben azonban rendszeresen feküdt kés alá.

Tyra Banks

Tyra Banks éveken át nyilatkozott arról, hogy mennyire elítéli a plasztikai műtéteket. Azonban ahogy haladt a korral, a 90-es években ő is átesett egy orrplasztikán. Vajon nem merte felvállalni a véleményét a nagy nyilvánosság előtt, vagy szimplán megváltozott a hozzáállása?

Kylie Jenner

Kylie sokkáig túlkontúrozós szájnak nevezte a hirtelen megnagyobbodot ajkait, azonban később kiderült, hogy plasztikai műtétek sora vezetett el idáig. A többi beavatkozásról nem beszélt, pdig elég nyilvánvaló.

Victoria Beckham

Victoria sokáig tagadta, hogy bármilyen plasztikai műtéten is átesett volna, idővel azonban nem csak azt vallotta be, hogy a melleit megnagyobbíttatta, hanem azt is, hogy mindidáig hazudott a nagyközönségnek. Legalább őszinte volt!

Cindy Crawford

Cindy máig elképesztő formában van, ami persze nem feltétlenül a drogériákban vett arcradírnak köszönhető. Évekig tagadta, hogy bármilyen plasztikai műtéten átesett volna, később azonban kiderült, hogy 29 éves kora óta botoxoltatni jár.