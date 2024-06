Ricky Gervais kádban fekve, meztelenül mondta el véleményét az influenszerekről

Szabó Kíra

Ricky Gervais, aki humoristaként, színészként, sorozatalkotóként és a Golden Globe-gálák műsorvezetőjeként is igazi jelenség. A fanyar, szókimondó, provokatív, gyakran kimondottan filozofikus humora mindig felkelti az emberek figyelmét. Nem volt ez most sem másként, amikor a kádban fekve jelentkezett be, hogy könyörtelen véleményt fogalmazzon meg az influenszerekről.