Néhány nappal ezelőtt minden szem Katie Holmes és Tom Cruise lányára szegeződött, akit egy jóképű fiatalember kísért a szalagavatóján. Mostanra kiderült, hogy Suri Cruise kísérője a feltörekvő zenész, Toby Cohen volt.

Suri Cruise udvarlója: fiatal zenész rabolhatta el Katie Holmes lányának szívét

Forrás: TheImageDirect.com

Suri Cruise kísérője egy feltörekvő zenész

Toby Cohen, aki szintén végzős a LaGuardia középiskolában, Surival kézen fogva sétált a nagy eseményre. Több fotó is készült a fiatalokról, egyiken a fiú át is karolja a 18 éves lányt. Eva Poklonskaya énekes nemrégiben közzétett egy videót, amelyen Toby zongorán kíséri a "Moon River" előadását. A felvételen Toby lenyűgöző énekhangját is megmutatta, ami bizonyítja, hogy a zene biztosan jelentős szerepet játszik majd a jövőjében. A fiú már 13 évesen tisztelgett Bruce Springsteen előtt egy jótékonysági rendezvényen, ahol előadta a "Thunder Road" című dalt a New York-i The Cutting Roomban. A fiatal srác nagyon tehetséges, nemcsak híres slágerek ad elő, hanem saját dalokat is ír.

Suri Cruise szalagavatója

A 18 éves lány, aki hamarosan megkezdi az egyetemi tanulmányait, egy mintás, fűzős stílusú ruhában tündökölt a barátai társaságában. Szemmel láthatóan nagyon boldogok és felszabadultak voltak. A LaGuardia középiskola végzőse egy egyszerű fekete clutch táskával, aranyszínű pántos cipővel és egy rózsaszín rózsából készült csuklódísszel egészítette ki az outfitjét. A barna szépség az estére kicsit drámaibb sminket választott, egy mályvaszínű rúzzsal, amely tökéletesen illeszkedett a ruhájához. Suri és édesanyja között elképesztő a hasonlóság, a 18 éves lány egyértelműen Katie Holmes szépségét örökölte. Tom Cruise lánya a középiskolai érettségi után várhatóan a pittsburghi Carnegie Mellon Egyetemre fog járni. Bár még nem árulta el, mit fog tanulni, állítólag a divat iránt érdeklődik.