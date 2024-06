Taylor Swift elképesztően menő posztja Vilmos herceggel és gyerekeivel

Már korábban úgy lehetett tudni, hogy Vilmos herceg és gyerekei pénteken este Taylor Swift koncertjén vettek részt a Wembley stadionban, de mostanra fotók is megjelentek az eseményről.

Taylor Swift koncertjén vett részt pénteken Vilmos: a herceg egy kis időre maga mögött hagyta hivatalos teendőit

Forrás: Getty Images

A rajongók odavannak az Taylor Swift és Vilmos herceg posztjaiért is.

György, Sarolta és édesapjuk az énekesnő turnéjának első, londoni állomásán vett részt és közös képeket is készítettek, amelyek közül Swift - az ő fotóján barátja, az amerikaifutball-játékos Travis Kelece is szerepel - és Vilmos is posztolt az Instagramra. „Köszönjük Taylor Swiftnek a nagyszerű estét!” - írta Vilmos a képhez, „Boldog születésnapot, M8! A londoni show-k pompásan indulnak” - kommentálta saját fotóját Swift.

Az estéről megjelentek olyan videók is, ahol Vilmos herceg Taylor Swift Shake It Off dalára táncol. A koncerten Katalin és a pár legkisebb gyereke nem vett részt.

Tudni kell, Vilmos és Taylor Swift régről ismerik egymást, a walesi herceg 2013-ban ugyanis egy londoni jótékonysági rendezvényen együtt énekelt Taylor Swifttel és Bon Jovival.