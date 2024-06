Vilmos herceg születésnapja: 12 megható pillanat a trónörökös életéből

A trónörökös ma, június 21-én ünnepli 42. születésnapját. Vilmos herceg, a brit királyi család ikonikus tagja, élete során számos emlékezetes pillanatot élt meg. A szemünk előtt felcseperedő kisfiúból ma már férj, apa és a brit trón várományosa lett. Pillantsunk be együtt Vilmos herceg gyermekkorának, felnőtté válásának pillanataiba, Kate Middletonnal való mesés szerelmi történetébe. Ismerd meg fotó galériánkból a herceg életének legszebb és legemlékezetesebb momentumait!

Vilmos herceg egész életét a nyilvánosság előtt, reflektorfényben éli.

Forrás: Getty Images/Sean Gallup

Vilmos herceg születése látszólag nagy hatással volt Károly hercegre

William Arthur Philip Louis a Lindo Wing of St Mary's Hospitalban született szülei, a mostani Károly király és a néhai Diana hercegnő gyermekeként. Születése látszólag nagy hatással volt apjára, erről árulkodik másodunokatestvérének, a burmai Mountbatten grófnőnek írt levele. Az akkori walesi herceg ezt írta:

„Kisfiúnk érkezése csodálatos élmény volt, és sokkal többet jelentett számomra, mint amit valaha is elképzeltem. Nagyon hálás vagyok, hogy végig Diana ágya mellett lehettem, mert úgy éreztem, mélyen részesévé váltam a születés folyamatának, és ennek eredményeként jutalomként láthattam azt a kis teremtményt, aki hozzánk tartozott, még akkor is, ha úgy tűnt, mintha mindenki másé is lenne.”

1. 1982. június 21-én 22 óra előtt a a Buckingham-palota bejelentette Vilmos herceg születését.

Forrás: Getty Images/David Levenson

2. Vilmos herceg tanulmányait a nyugat-londoni Mrs Mynors Nursery School-ban kezdte, majd a Wetherby School, berkshire-i Ludgrove School és az Eton College-ban folytatta.

Forrás: Getty Images/Julian Parker

3. Vilmos herceg már az 1990-es évek végén igazi tinédzser szívtipró volt.

Forrás: Getty Images/William [RF: England RF]

4. 1998-ban, 16/17 éves korában pedig már fiatal lányok milliói rajongtak érte.

Forrás: GettyImages

5. A sármos mosolyú fiatal herceg 2000-ben ünnepelte 18. születésnapját.

Forrás: GettyImages

6. Vilmos herceg 2001-ben iratkozott be a St Andrews-i Egyetemre. Eredetileg művészettörténeti kurzusra– akárcsak leendő felesége-, de aztán inkább földrajzot tanult.

Forrás: DAVID CHESKIN / POOL / AFP

7. Vilmos később találkozott mostani feleségével, Kate hercegnővel – aki szintén ugyanerre az egyetemre járt. A pár kapcsolata barátságkén indult.