Király Linda titkolta új kapcsolatát vagy ennyire friss a románc? – Szavazz! Mi az igazság?

Terápiás jelleggel készítette utolsó dalát Király Linda, ami néhány hónappal ezelőtt debütált. A dal szövege toxikus kapcsolatának, kemény és fájdalmas lezárásáról szól. Elmondása szerint a dalszövegíróval hosszú ideig írták közösen a szöveget és miután elkészült, kellett egy év, mire képes volt felénekelni. Ez is azt bizonyítja, hogy Király Linda, ahogy fogalmazott egy televíziós műsorban, csak nehezen tudott szabadulni nárcisztikus és manipulatív exétől. Az énekesnő a jelek szerint mostanra azonban maga mögött hagyta a múltat és újra szerelmes. Új kedvese pedig a napokban érkezett hozzá Magyarországra, amit egy szemfüles paparazzi meg is örökített a reptéren. Természetesen ezt az eseményt a Life.hu is megírta.

Király Linda

Forrás: Király Linda/Instagram

Mi az igazság: Király Linda hazudott korábbi nyilatkozataiban?

Az énekesnő alig néhány hete arról mesélt, hogy évek óta szingli és nincs senki az életében.

"Egyedül vagyok, mint mindig. A pasikkal nulla a helyzet jelenleg, viszont totálisan teljes az életem. Van egy szerető családom, van egy négylábú szőrös gyerekem, azon kívül pedig zenélek. Én igazából perpillanat másoknak élek"

Szerda délután ezzel szemben pedig egy jóképű férfit ölelgetett a reptéren, akihez egyértelműen gyengéd érzelmek fűzik, hiszen forrón csókolták egymást a találkozáskor.

Mióta tarthat a románc? Vajon annyira friss a kapcsolat, hogy Linda hetekkel ezelőtt még babonából nem akarta említeni? Talán tavasszal ismerkedtek meg egymással, amikor Linda New Yorkban töltött három hetet testvérénél és annak családjánál?

Rengeteg kérdés foglalkoztatja a közvéleményt, mióta az ominózus csókjelenet lezajlott Linda és új párja között.

Arról ne is beszéljünk, hogy vajon mit szólhat ehhez L.L. Junior, akivel szintén a napokban hozták hírbe az énekesnőt. Néhány rajongó arról pletykált egy népszerű közösségi platformon, hogy látták a rappert és az énekesnőt hevesen csókolózni a Lupán. Természetesen az érintett felek azonnal tagadták az egészet.

"Érdekes, mivel utoljára tavaly jártam a Lupán. És nem győzöm elégszer elmondani, több mint 20 éve ismerem Juniort, nagyon jóban vagyunk, de csak barátok vagyunk!" - nyilatkozott az esetről néhány napja a Borsnak Király Linda.