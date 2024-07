Harry herceg és Meghan válnak? – A királyi szakértő elárulta

2020-ban Harry herceg és felesége, Meghan Markle úgy döntöttek, visszavonulnak a királyi családtól és felhagynak magas rangú feladataikkal. Kaliforniába költöztek kisfiukkal és azóta is ott élnek, immár kislányukkal kiegészülve.

Harry herceg hazaköltözése válást jelenthet Meghan hercegnővel?

A The Sun értesülései szerint Harry hercegnek hatalmas honvágya van, hiányoznak neki régi feladatai és a barátai, akik nem látogatják meg őt Amerikában, mert ki nem állhatják Meghant. A színésznőből lett hercegné szinte mindenkit elmart férje mellől, kezdve szeretett bátyjával, Vilmossal és annak feleségével, Katalin hercegnével. A két testvér korábban egymás cinkosai voltak, és elválaszthatatlan barátok is. 2020-as visszavonulások és a sajtóban megjelent, a királyi családot rágalmazó megnyilvánulásaik óta azonban Harry és Vilmos szinte alig kommunikálnak egymással. Nem úgy Károly király, aki megbocsátott kisebbik fiának és tárt karokkal várná őt haza.

Az amerikai magazin királyi szakértője, Matt Wilkonson és a történész Hugo Vicker egy műsorban arról beszélgettek, hogy Harry herceget a honvágya haza fogja húzni, azonban Meghan nem fog vele tartani és itt véget is fog érni a házasságuk. Hugo arra is kitért, hogy szerinte a herceg nagyon fél attól, hogy elveszítheti a feleségét, de már bele is fáradt ebbe az érzésbe.

"Azt hiszem, haza fog jönni..."- mondta a történész, a kérdésre pedig, hogy szerinte egyedül megy-e vissza az Egyesült Királyságba, Hugo azt mondta, hogy szerinte igen, minden bizonnyal. – Igen, igen. A király, mint korábban említettem, tárva-nyitva hagyta az ajtót, hogy ezt megtegye. És olyan jó munkát végzett korábban… olyan boldognak tűnt. Általában boldog vagy, ha teljesíted a kötelességedet, és másokért tehetsz valamit, és ez az életed részévé is válik. Személy szerint úgy gondolom, hogy Harry retteg attól, hogy elveszíti Meghant, és őszintén szólva kissé rémültnek is tűnik” – állította.

A szakértők abban megegyeztek, hogy ha Harry a hazaköltözés mellett dönt, az kettejük kapcsolatának végét is jelentheti.