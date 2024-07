Halálra rémültünk Kit Haringtontól - A jóságos Havas Jon már a múlté

Megérkezett Kit Harington új filmjének trailere. A Beast Within (A bennem élő szörnyeteg) nem olyan film, aminek szerepében Haringtont vártuk volna: a színész letette a jófiú szerepet, és éjjelente vérfarkassá változik.

Kit Harington új filmje: The Beast Within

A The Beast Within sztorijának középpontjában egy, az erdő közepén, elszigetelten élő család áll. Kit Harington alakítja az apát, aki látszólag idilli életet él feleségével és 10 éves lányával a természet lágy ölén. A film a kislány szemszögéből meséli el a történetet, aki egy éjjel meglátja édesapja átalakulását. Ezzel ő is annak az átoknak a csapdájába esik, amit a szülei kétségbeesetten próbáltak eltitkolni előle.

A film trailere azt sugallja, hogy az apa gyilkos fenevaddá válása a bántalmazó családi dinamika metaforája: az apa szereti a családját, de meg is ölheti őket. Ez a gondolat pont olyan hátborzongató, ahogy Harington kinéz a filmben.

A forgatókönyv Edward Levy 1981-es azonos című regényéből íródott, a film pedig július végén kerül a mozikba.