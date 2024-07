Lady Gaga vőlegényeként hivatkozott párjára a párizsi olimpián

Szabó Kíra

Most már hivatalos: az énekesnő a 2024-es párizsi olimpián a francia miniszterelnöknek vőlegényeként mutatta be Michael Polanskyt. Lady Gaga és üzletember férje hamarosan hivatalosan is összekötik az életüket.

Gabriel Attal francia miniszterelnök TikTok-videójában, amelyet július 28-án, vasárnap tett közzé, Lady Gaga vőlegényeként mutatta be üzletember kedvesét, miközben együtt nézték az úszóversenyt. Már korábban többször felröppentek a pletykák, hogy eljegyezték az énekesnőt, de eddig még egyik fél sem erősítette vagy cáfolta meg a hírt. Lady Gaga vőlegényeként hivatkozott szerelmére a párizsi olimpián

Forrás: Getty Images Vége a találgatásoknak: Lady Gagát eljegyezték Az eljegyzésükről szóló pletykák először 2023 áprilisában láttak napvilágot, amikor Lady Gagát egy hatalmas eljegyzési gyűrűvel fotózták le. Pár nappal később egy másik forrás megerősítette, hogy Gaga és Michael már az esküvőről beszélgetnek, ami valószínűleg ősszel vagy a következő év elején fog megtörténni. Mielőtt tovább léptek volna, a pár rövid időre szétvált, hogy tisztázzák jövőbeli terveiket, ami most már a gyermekvállalást is magában foglalja. „Gaga és Michael túl vannak néhány hullámvölgyön, de rájöttek, hogy jók együtt, és hogy összetartoznak” – mesélte az informátor. „Gaga egy művész, aki az átlagtól teljesen eltérő színben látja a világot, míg Michael nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott. Ők egymás yin és yangja.” Olimpiai nyitóünnepség: Lady Gaga előadása kiakasztotta az embereket Gaga és szerelme jelenleg Párizsban tartózkodik, mivel az énekesnő az olimpiai nyitóünnepség, de nem mindenkinek nyerte el a tetszését az, amit láttak. Lady Gaga a Szajna partján adta elő a Mon Truc en Plumes című dalt, 320 000 izgatott nézőnek. Az énekesnő egy kabaré stílusú előadással készült, természetesen francia nyelven. És bár sok kritika érte, bőven voltak olyanok is, akiknek tetszett Lady Gaga fellépése. "Lady Gaga lenyűgöző volt" - írta le vélményét egy rajongó. Az énekesnő mindenesetre megtisztelve érzi magát, hogy felkérték, lépjen fel az olimpiai nyitóünnepségen. Az embereknek azonban nemcsak azzal volt bajuk, hogy a helyszínen nem volt lenyűgöző Lady Gaga előadása, hanem a performansszal magával is. Sokan nem értették, hogy egyáltalán miért az amerika énekesnő előadásával kezdődött a nyitóünnepség. "Nagyon híres francia művész... ööö... Lady Gaga. Ööö... nem tudom, mi volt ez az előadás, de biztos, hogy az eddigi legrosszabb volt a fellépései közül" - írta egy hozzászóló. "Lady Gaga még csak nem is francia" - írta egy másik.